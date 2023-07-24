Війська РФ з РСЗВ «Смерч» обстріляли Костянтинівку, загинула дитина, ще троє поранені – ОВА

Російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині – щонайменше шестеро людей поранені, загинула дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Серед поранених – четверо дітей: 5-ти, 11-ти та 12-річні дівчатка і 11-річний хлопчик. Одна дитина у важкому стані. Оновлення на 20:52: на жаль, важко поранену дитину врятувати не вдалося», – написав він у телеграмі.

За його словами, близько 19:00 війська РФ завдали удару по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди, для атаки вони використовували РСЗВ «Смерч» з касетними боєприпасами.

Як повідомляли в Офісі генпрокурора, станом на ранок 24 липня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 496 дітей загинули та понад 1072 поранені через російську агресію.

Російські війська регулярно обстрілюють Донеччину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.