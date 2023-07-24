США чекають, коли ЗСУ «розгорнуться» на полі бою: що це означає?

Держсекретар США Ентоні Блінкен на Аспенському безпековому форумі в Колорадо 22 липня заявив, що вірить у більш значні успіхи Сил оборони України на полі бою.
«І коли вони розгорнуться та почнуть діяти, всі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми та приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення та призведе до змін», – сказав він.
Також Блінкен додав: США від самого початку говорили, що наступ ЗСУ на армію Росії буде важким – через «серйозні та укріплені лінії захисту».
Водночас американське видання The Wall Street Journal зробило висновок, що наступ України взагалі може зупинитися. За даними журналістів, Захід – в умовах дефіциту у ЗСУ належної підготовки, снарядів та бойових літаків – робив ставку на мужність та винахідливість українських військових.
«Але цього не сталося. Глибокі та смертоносні мінні поля, розгалужені укріплення та російська військово-повітряна міць значною мірою заблокували суттєве просування українських військ. Натомість кампанія ризикує зайти в глухий кут, що може призвести до загибелі людей і техніки без істотної зміни імпульсу», – наголошується в публікації.
Попри відкритий Росією новий фронт під Куп'янськом, ЗСУ все ж таки просунулися вперед на 12 км на Півдні та на 4 км під Бахмутом за минулий тиждень. Такі дані навела заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
Головні питання випуску:
Що означає «розгортання» ЗСУ, на яке як чинник прориву сподівається держсекретар США Блінкен?
Чому на Заході почали звучати думки, що наступ на армію Росії взагалі може зупинитися?
І чи змогли загарбники відстрочити прорив своєї лінії оборони на Півдні атаками під Куп'янськом?