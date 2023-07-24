США чекають, коли ЗСУ «розгорнуться» на полі бою: що це означає?

Держсекретар США Ентоні Блінкен на Аспенському безпековому форумі в Колорадо 22 липня заявив, що вірить у більш значні успіхи Сил оборони України на полі бою.

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«І коли вони розгорнуться та почнуть діяти, всі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми та приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення та призведе до змін», – сказав він.

Також Блінкен додав: США від самого початку говорили, що наступ ЗСУ на армію Росії буде важким – через «серйозні та укріплені лінії захисту».

Водночас американське видання The Wall Street Journal зробило висновок, що наступ України взагалі може зупинитися. За даними журналістів, Захід – в умовах дефіциту у ЗСУ належної підготовки, снарядів та бойових літаків – робив ставку на мужність та винахідливість українських військових.

«Але цього не сталося. Глибокі та смертоносні мінні поля, розгалужені укріплення та російська військово-повітряна міць значною мірою заблокували суттєве просування українських військ. Натомість кампанія ризикує зайти в глухий кут, що може призвести до загибелі людей і техніки без істотної зміни імпульсу», – наголошується в публікації.

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Попри відкритий Росією новий фронт під Куп'янськом, ЗСУ все ж таки просунулися вперед на 12 км на Півдні та на 4 км під Бахмутом за минулий тиждень. Такі дані навела заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Головні питання випуску:

Що означає «розгортання» ЗСУ, на яке як чинник прориву сподівається держсекретар США Блінкен?

Чому на Заході почали звучати думки, що наступ на армію Росії взагалі може зупинитися? ​

І чи змогли загарбники відстрочити прорив своєї лінії оборони на Півдні атаками під Куп'янськом?