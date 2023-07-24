ЗСУ за час наступу на південному фронті звільнили понад 192 кв. км території – Маляр

Українські війська за час наступу на південному фронті звільнили понад 192 квадратних кілометрів території, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center (медійний майданчик Сил оборони, що координується Міноборони України).

За її словами, за минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони України звільнили більше ніж 12 кв. км території.

Маляр наголосила, що українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя і Бердянська.

На Бахмутському напрямку українські військові за час наступу звільнили близько 35 квадратних кілометрів території, за минулий тиждень – близько 4 кв. км, додала заступниця міністра оборони.

Ключові бої, за її словами, тривають в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки.

Раніше сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що минулої доби на фронті було 35 бойових зіткнень.

«Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої», – йшлося у повідомленні.

Водночас, за даними командування, українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському і Бердянському напрямках, «закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю телеканалу CNN заявив, що Україна повернула собі половину території, захопленої Росією від початку повномасштабного вторгнення. Водночас Київ зіткнувся з «дуже важкою боротьбою» у спробі відвоювати ще більше своїх земель, сказав він.