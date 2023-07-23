Україна повернула вже половину території, захопленої РФ із початку вторгнення – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна повернула собі половину території, захопленої від початку повномасштабного вторгнення. Водночас Київ зіткнувся з «дуже важкою боротьбою» у спробі відвоювати ще більше своїх земель, сказав він у неділю в інтерв’ю телеканалу CNN.

«Вже повернуто близько 50% того, що спочатку було захоплено», – сказав Блінкен.

«Це все ще відносно ранні дні контрнаступу. Це важко. Це не завершиться протягом наступного тижня чи двох. Ми все ще розраховуємо, на мою думку, на кілька місяців», – додав він.

На запитання, чи Україна отримає винищувачі F-16 американського виробництва, Блінкен сказав, що вірить у це.

«І важливо зосередитися на тому, щоб переконатися, що коли вони це зроблять, вони будуть належним чином навчені, вони зможуть обслуговувати літаки та використовувати їх з розумом», – сказав він.

Напередодні президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що контрнаступ української армії «набере обертів» після повільного початку. Він зазначив, що, попри труднощі, ЗСУ мають просування.

Від початку в червні українського контрнаступу бої виявилися жорсткішими, ніж очікували деякі експерти, часто прогрес вимірюється сотнями метрів, а не десятками кілометрів. Україна сподівається використати контрнаступ, щоб витіснити значну кількість російських військ з української землі та переломити хід війни.