Росія, ймовірно, намагається створити буферну зону навколо Луганщини – розвідка Британії

Росія, ймовірно, намагається створити буферну зону навколо Луганської області, вважають у Міністерстві оборони Великої Британії.

Як повідомляє відомство з посиланням на дані розвідки, останніми днями спостерігається посилення артилерійського вогню на півночі лінії фронту, в Луганській та Харківській областях – ймовірно, це супроводжувалося деяким збільшенням атак російських невеликих підрозділів, але ситуація була заплутана російською дезінформацією.



За даними британської розвідки, Москва, ймовірно, досягла лише незначних здобутків, але її відновлена активність на півночі підкреслює її важливість для Кремля, коли вона одночасно стикається зі значним тиском у південному запорізькому секторі.



«Західне угруповання військ Росії, ймовірно, намагається просунутися назад до річки Оскіл, щоб створити буферну зону навколо Луганської області, володіння якою Росія майже напевно вважає однією зі своїх основних цілей війни», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в твіттері.

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16 липня у Міноборони заявили про загострення ситуації на сході країни. Повідомлялося про наступ російських військ на Куп’янському напрямку. За останніми даними, бої на цьому напрямку тривають, наступ військ РФ наразі безуспішний.