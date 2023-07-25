Росія вночі атакувала Київ дронами, їх збили – КМВА

Російські війська у ніч на 25 липня атакували Київ безпілотниками, їх збили сили протиповітряної оборони, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Тривога тривала три години. Попередньо, противник застосував іранські баражуючі боєприпаси типу Shahed. Це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць. Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені і знищені на підльоті до Києва», – цитує слова голови пресслужба КМВА.

За його словами, за даними на цей час, у столиці України обійшлося без жертв і руйнувань.

Росія регулярно обстрілює українські міста, зокрема Київ, застосовуючи при цьому дрони і ракети.

Напередодні влада Росії заявила про удар безпілотників по Москві й окупованому Криму. Міністерство закордонних справ Росії після цього пригрозило «вжити жорстких заходів у відповідь». Москва звинуватила в цих атаках Україну.

Київ зазвичай не коментує такі інциденти. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов 24 липня в ефірі національного телемарафону заявив, що «це процес, який буде тривати і буде набирати обертів», поки російські війська не залишать територію Україну.