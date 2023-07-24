Білий дім відреагував на атаку БПЛА на Москву

У Білому домі заявили, що не підтримують атаки всередині Росії.



«Це війна, яку почала Росія, і вони могли б її закінчити будь-коли... Загалом ми не підтримуємо атаки всередині Росії», – сказала журналістам під час брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, коментуючи події 24 липня в Москві.

Вранці 24 липня два безпілотні літальні апарати атакували Москву, повідомив мер міста Сергій Собянін. Московська влада стверджувала, що обійшлося без жертв і серйозних руйнувань. Згодом Міністерство закордонних справ Росії після атаки безпілотників в окупованому Криму та Москві пригрозило «вжити жорстких заходів у відповідь». Москва звинуватила в цих атаках Україну.

Київ зазвичай не коментує інциденти на території Росії. Представник ГУР Андрій Юсов 24 липня в ефірі національного телемарафону заявив, що «це процес, який буде тривати і буде набирати обертів», поки російські війська не залишать територію Україну.