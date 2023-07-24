Влада РФ повідомила про атаку безпілотників у Москві

Вранці 24 липня столицю Росії Москву атакували безпілотні літальні апарати, повідомили мер Сергій Собянін і Міністерство оборони РФ.

За словами Собяніна, удари дронів по двох нежитлових будівлях зафіксували близько четвертої години ранку.

Він заявив, що серйозних руйнувань і постраждалих немає.

Міноборони Росії заявило, що безпілотників було два, і що атаку вдалося відбити.

«Засобами радіоелектронної боротьби два українські БПЛА були пригнічені і зазнали аварії», – заявили у російському відомстві. Відповідальність за удар там покладають на українську владу, яка ситуацію поки що не коментувала.

Телеграм-канали Mash і Shot повідомляють, що один із дронів влучив у будівлю бізнес-центру на вулиці Лихачова, після чого з будівлі пішов «густий чорний дим». Крім того, вони повідомили про вибух у районі Комсомольського проспекту в Москві.

Російський «Інтерфакс» із посиланням на екстрені служби повідомив, що внаслідок падіння дронів у навколишніх будівлях вибиті вікна і частково пошкоджена покрівля, а рух транспорту на ділянці Комсомольського проспекту, де впав дрон, зупинили.

Попереднього разу про атаку безпілотників по Москві повідомляли 4 липня. Міноборони РФ заявило про знищення п’ятьох безпілотників у Новій Москві та Підмосков’ї. Росія звинуватила Україну в цій атаці. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи тоді удари, заявив, що у ГУР «традиційно не коментують це». «Але так буває. Якщо російська 45-та бригада спецназу займається диверсіями в українському тилу, то це означає, що щось може прилетіти по Москві. Так трапляється», – сказав він в ефірі національного телемарафону.