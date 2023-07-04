У ГУР прокоментували атаки дронів на Москву

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував сьогоднішні атаки дронів на Москву.

«Якщо говорити про Москву, то ми традиційно не коментуємо це. Але так буває. Якщо російська 45-та бригада спецназу займається диверсіями в українському тилу, то це означає, що щось може прилетіти по Москві. Так трапляється», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Міноборони РФ заявило про знищення п’ятьох безпілотників у Новій Москві та Підмосков’ї. Росія звинуватила Україну в цій атаці.

У травні повідомлялося про щонайменше дві атаки безпілотників на Москву, остання – 30 травня. Росія звинувачувала в цій атаці Україну. Київ зазвичай не коментує вибухи на території Росії.