У Росії заявляють про знищення п’ятьох БПЛА поблизу Москви

Міноборони РФ заявило про знищення п’ятьох безпілотників у Новій Москві та Підмосков’ї.

«Чотири українські БПЛА на території Нової Москви знищені засобами ППО. Ще один БПЛА придушений засобами радіоелектронної боротьби і зазнав аварії на території Одинцовського району», – йдеться в повідомленні.

Україна на ці звинувачення наразі не реагувала.

Раніше агенції ТАСС та «РІА «Новини» з посиланням на екстрені служби повідомили про атаку безпілотників у Новій Москві, Московській та Калузькій області вранці 4 липня



За попередніми даними, три безпілотники в різний час прямували у бік Москви. Два з них зупинені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) у Новій Москві та впали неподалік аеропорту Внуково.



У Внуково повідомили про «обмеження на прийом та випуск літаків з технічних причин». Літаки, які прямували туди, перенаправили до інших московських аеропортів. Згодом обмеження на польоти почали знімати.



Ще один безпілотник, як стверджує «РІА «Новини», був збитий у районі підмосковної Кубинки – він упав на території військового об’єкта.



Телеграм-канали публікують відео очевидців, на яких видно хмару диму. За словами місцевих жителів, було щонайменше два вибухи з різницею в кілька секунд, а причиною могла стати робота ППО.



Телеграм-канал Shot повідомляє, що один із збитих під Москвою безпілотників або його уламки впали на господарську споруду в селі Кривошеїне, яке розташоване неподалік аеропорту Внуково. Ще один дрон був збитий у Калузької області.

У травні повідомлялося про щонайменше дві атаки безпілотників на Москву, остання – 30 травня. Росія звинувачувала в цій атаці Україну. Київ зазвичай не коментує вибухи на території Росії.