Росія вже тиждень атакує Одесу. Зеленський пообіцяв «відповідь російським терористам»

Із листопада 2022 року до лютого 2023-го Росія цілеспрямовано атакувала в Україні об'єкти енергетичної інфраструктури – зокрема на Одещині. Той період запам’ятався одеситам нескінченними блекаутами, коли електрику давали по декілька годин на добу. Вже в липні, а саме від 16-го числа, коли з порту Одеси вийшло останнє завантажене агропродукцією судно в рамках на той момент ще діючої «зернової ініціативи», розпочався новий етап російської ракетної атаки. Президент України Володимир Зеленський заявив, що за атаку на Одесу «обовʼязково буде відповідь російським терористам».

Майже щоночі протягом останнього тижня по місту-порту та Одещині в цілому російська армія наносить потужні удари. Українська ППО дає відсіч, але знешкодити вдається не всі ракети, що «призначила» Росія для Одеси.

Вночі 19 липня атака була масштабною, тривалою (майже 2 години) та комбінованою – ракетно-дроновою. Причому свої «Калібри» РФ випускала, не виводячи з Севастопольської бухти надводний ракетоносій, а «Онікси» та Х-22 спрямувала на портову і критичну інфраструктуру. Влучання було в зерновий і олійний термінали.

Наступної ночі мішенню для росіян знову стала портова інфраструктура. Водночас серйозних руйнувань зазнала будівля банку неподалік порту – а це самісінький центр Одеси.

У ніч на 21 липня російські ракети влучили в зерносховища сільськогосподарського підприємства в області – фермер з Одещини втратив десятки тонн ячменю та гороху. «Вирощений під сиренами. Зібраний під ракетними обстрілами. Знищений нелюдами», – так написав про безцінний втрачений врожай голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Масштабними для одеських житлових будинків у різних частинах міста, для понад двох десятків будівель-пам’ятників архітектури в історичному центрі, православного храму і знову-таки для інфраструктури порту стали наслідки російської атаки на Одесу проти ночі 23 липня.

У неділю, 23 липня росіяни вдарили 19 ракетами морського, повітряного, наземного базування – «Калібрами», «Оніксами», модернізованими Х-22, «Іскандер-К», а також балістичними «Іскандер-М». Чотири «Калібри» з цієї кількості було випущено з підводного човна, повідомила керівниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Капітан 1 рангу нагадала, що напередодні удару РФ збільшила присутність у Чорному морі бойових кораблів до 20 одиниць.

Також Наталія Гуменюк зауважила, що найближчим часом ракетна небезпека для Одеси залишається «надзвичайно високою».

«Прекрасне українське місто, що належить до світової спадщини ЮНЕСКО, бомбардують за те, що там порт, звідки експортують життєво важливе продовольство», – прокоментувала події останнього, жорсткого для Одеси тижня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Як повідомили в МЗС України, питання нищення Росією православних споруд в Україні винесуть на найближче засідання Ради безпеки ООН.

Вийшло так, що саме Спасо-Преображенський собор, який нині в підпорядкуванні Української православної церкви (Московського патріархату) став своєрідним «символом» чергової російської атаки на Одесу.

«Зовнішні пошкодження будівлі свідчать про використання ракети з бойовою частиною в середньому 300 кілограмів – «Оніксу» або «Калібру». І це ніяк не засіб української протиповітряної оборони, як про це розповідає російська пропаганда», – зазначає військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив-Південь» Олександр Коваленко.

«Коли росіяни заявляють, що собор пошкоджено ракетою ЗСУ – це повна маячня, бо у засобів ППО інша бойова частина та принцип дії. Якби так було, будівля Спасо-Преображенського собору зазнала б осколкових пошкоджень, а не таких руйнувань, які бачимо», – додав він.

Протягом останнього тижня до ракетних, а час від часу ракетно-дронових атак на Одесу РФ вдається переважно вночі. У безпечні місця – в квартирах або бомбосховищах – стали переходити навіть ті, хто донедавна ігнорував сигнали повітряної тривоги.

Керівниця психологічної служби Головного управління ДСНС в Одеській області Майя Гринько спостерігає розповсюдженість гострих стресових розладів у тих, з ким працюють екстремальні психологи.

«Чимало людей просто в ступорі. Навіть не пам’ятають як «прилетіло». Доводиться виводити їх із такого стану», – розповіла Радіо Свобода психологиня Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Впораємось – я впевнена. Маємо вистояти і попри все зберегти в собі частку доброти та любові. Тому, коли люди за власної ініціативи прийшли прибирати навколо собору уламки, – це також ліки у вигляді фізичної активності та спілкування», додала Майя Гринько.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що за атаку на Одесу «обовʼязково буде відповідь російським терористам», вони її відчують.



«Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору... Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь. Усім, хто постраждав від цієї чергової терористичної атаки, надається допомога», – зазначив глава держави.