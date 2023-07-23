У Міноборони РФ пояснили, чому завдали удар по Одесі. Окремо розповіли про собор

У Міноборони РФ заявили, що у ніч на 23 липня завдали удару по об’єктах біля Одеси, де, за їхніми твердженнями, готувалися «терористичні акти проти РФ».

Російські військові повідомили про удар «високоточною зброєю» по об’єктах, де нібито «перебували іноземні найманці».

«Усі заплановані до удару цілі знищені», – заявив представник міністерства Ігор Конашенков.

Згодом Міноборони РФ опублікувало окрему заяву щодо удару по Одесі, зокрема по Спасо-Преображенському кафедральному собору.

«Планування ударів високоточною зброєю по об’єктах військової та терористичної інфраструктури київського режиму здійснюється на основі ретельно перевіреної та підтвердженої кількома каналами інформації, свідомо виключаючи ураження цивільних об’єктів, де перебуває мирне населення, а також об’єктів культурної та історичної спадщини», – заявили в російському міністерстві.

При цьому російські військові стверджують, що найбільш ймовірною причиною руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору є робота української ППО.

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Після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка реалізувалася, зокрема, через порти Одеси, армія РФ посилила атаки на портову інфраструктуру півдня України. Вночі 23 липня Росія вкотре атакувала Одесу. Як повідомила місцева влада, внаслідок російської атаки одна людина загинула, 22 поранених, серед них є четверо дітей, зруйновані 6 житлових будинків, в тому числі багатоквартирних. Також пошкоджений найбільший православний храм Одеси – Спасо-Преображенський кафедральний собор, який розташований в центрі міста.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Одещину 19 ракетами різних типів, 9 з них збили.