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Росія атакувала Одещину 19 ракетами – Повітряні сили ЗСУ

За даними українських військових, 12 з 19 ракет РФ запустила з території окупованого Криму. Фото ілюстративне

Російські війська атакували Одещину 19 ракетами різних типів, 9 з них знищили, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

Українські військові уточнили, що Росія для нічної атаки використала:

  • 5 крилатих «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);
  • 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
  • 4 крилаті ракети морського базування «Калібр» – ймовірно, з підводного човна (акваторія Чорного моря);
  • 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим);
  • 2 балістичні ракети «Іскандер-М» (Крим).

За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знищили чотири крилаті ракети морського базування «Калібр» та 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К».

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Після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка реалізувалася, зокрема, через порти Одеси, армія РФ посилила атаки на портову інфраструктуру півдня України. Вночі 23 липня Росія вкотре атакувала Одесу. За останніми даними, внаслідок нічної атаки загинула людина, 22 людини поранені, серед них є четверо дітей.

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