Зеленський пропонує скликати Раду Україна – НАТО через дії Росії в Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа з пропозицією невідкладно скликати раду Україна – НАТО через агресивні дії РФ у Чорному морі. Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 22 липня за підсумками телефонної розмови з очільником Північноатлантичного альянсу.

«Обговорили з паном Столтенберґом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий, вищий рівень – рівень Ради Україна – НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса з пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. Днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати», – вважає Зеленський.

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Міністерство оборони Росії після її виходу з Чорноморської зернової угоди заявило, що від 20 липня кораблі, які йдуть до українських портів, «будуть розглядатися як потенційні перевізники вантажів воєнного призначення», а країни їхніх прапорів «будуть вважатися втягнутими в конфлікт на боці київського режиму».

У відповідь Міністерство оборони України пообіцяло так само вважати потенційними воєнними цілями кораблі, які йдуть до російських або окупованих українських портів.