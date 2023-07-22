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ЮНЕСКО засуджує російські обстріли Одеси

Наслідки російського ракетного удару по Одесі

Спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) виступила із засудженням російських обстрілів українського міста Одеса.

За попередніми оцінками організації, під час ракетних ударів було завдано шкоди кільком музеям, включених до фонду Світової спадщини ЮНЕСКО, зокрема археологічного музею, музею морського флоту та літературного музею.

«ЮНЕСКО висловлює підтримку жителям Одеси та приносить щирі співчуття родинам жертв», – ідеться в заяві організації, яка закликала припинити напади на культурні цінності, захищені міжнародним правом.

Після вибуху на Керченському мосту 17 липня російські війська чотири ночі поспіль обстрілювали Одесу та Миколаїв, називаючи атаки «ударами відплати». За даними влади України, під час цих обстрілів лише на Одещині постраждали понад 20 осіб, у тому числі двоє дітей.

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