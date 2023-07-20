Тема захисту чорноморських портів має бути винесена на порядок денний ООН – Подоляк

Тема захисту чорноморських портів має бути винесена на порядок денний Організації Об’єднаних Націй, вважає радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Українські морські порти мають стратегічне значення для забезпечення глобальної продовольчої безпеки в умовах відсутності альтернативних ефективних логістичних шляхів та політизації зернового транзиту в країнах Східної Європи. Враховуючи значення для продовольчої програми ООН, тема захисту чорноморських портів має бути винесена на порядок денний Організації та стати спільною справою для глобального світу, в тому числі країн Азії», – написав він у твіттері.

Подоляк зауважив, що навіть у «цинічному арифметичному розрахунку передача Україні суттєвої кількості систем ППО – ніщо, якщо порівнювати з руйнуванням інфраструктури та втратою єдиного торговельного маршруту».

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Напередодні секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна розглядає питання щодо звернення до партнерів та ООН задля створення гуманітарних конвоїв у контексті забезпечення роботи зернового коридору.

Російські війська в ніч на 19 липня завдали удару по півдню України, випустивши понад 60 повітряних цілей. Українські сили ППО знищили 13 «Калібрів», одну ракету Х-59 та 23 БПЛА. На Одещині війська РФ цілили в об’єкти інфраструктури, зокрема у зерновий та олійний термінали. Є також повідомлення про влучання в інфраструктурний об’єкт на Житомирщині та обстріли Миколаївщини. 12 людей постраждали на Одещині і двоє – на Миколаївщині.

Як уточнив міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський, російської атаки зазнали зернові термінали та портова інфраструктура в портах Одеса та Чорноморськ. У порту Чорноморська також були знищені 60 000 т зерна, яке мало бути завантажене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому, додав міністр.

Вночі 20 липня армія РФ знову атакувала південні області України – в Одесі і Миколаєві, за даними влади, є руйнування і 20 постраждалих, зокрема – п’ятеро дітей. Крім того, в Одесі загинула одна людина. За зведенням Повітряних сил ЗСУ, російські війська випустили загалом 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе.