Зерновий коридор: Данілов заявив, що Київ розглядає звернення до партнерів та ООН для створення гуманітарних конвоїв

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна розглядає питання щодо звернення до партнерів та ООН задля створення гуманітарних конвоїв у контексті забезпечення зернового коридору.

«Якщо вони на сьогодні не будуть давати можливості забезпечити продуктами харчування країни, які цього потребують, то питання штучного голоду – це питання часу. Ми наполягаємо на тому, щоб ООН максимально долучилася. Один з варіантів – створення гуманітарних конвоїв, які під охороною відповідних засобів ураження мають рухатися», – сказав він ефірі національного телемарафону.



«Нам вкрай важливо, щоб наша інфраструктура на Чорному морі працювала і була недоторканою. Робимо все від нас залежне для того, щоб так і сталося. Щоб все було захищене. На тих засіданнях, які проводив президент, розглядається питання щодо звернення до партнерів, ООН для створення гуманітарних конвоїв, які забезпечать безпеку», – додав Данілов.

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Російські війська в ніч на 19 липня завдали удару по півдню України, випустивши понад 60 повітряних цілей. Українські сили ППО знищили 13 «Калібрів», одну ракету Х-59 та 23 БПЛА. На Одещині війська РФ цілили в об’єкти інфраструктури, зокрема у зерновий та олійний термінали. Є також повідомлення про влучання в інфраструктурний об’єкт на Житомирщині та обстріли Миколаївщини. 12 людей постраждали на Одещині і двоє – на Миколаївщині.

Як уточнив міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський, російської атаки зазнали зернові термінали та портова інфраструктура в портах Одеса та Чорноморськ. У порту Чорноморська також були знищені 60 000 т зерна, яке мало бути завантажене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому, додав міністр.