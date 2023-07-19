Як стверджують самі одесити, це була одна з найважчих ночей для міста з моменту повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Радіо Свобода зібрало фотосвідчення, які публікують Сили оборони, рятувальники і представники уряду з місця подій.
Після виходу РФ із «зернової угоди»: розбиті українські порти і понівечені житлові будинки – фотосвідчення з Одещини
В ніч на 19 липня Росія нанесла масований удар різними типами ракет і безпілотниками по Одеській області, уразивши, як стверджує українська влада, портову інфраструктуру.
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