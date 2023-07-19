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Після виходу РФ із «зернової угоди»: розбиті українські порти і понівечені житлові будинки – фотосвідчення з Одещини

В ніч на 19 липня Росія нанесла масований удар різними типами ракет і безпілотниками по Одеській області, уразивши, як стверджує українська влада, портову інфраструктуру.

Як стверджують самі одесити, це була одна з найважчих ночей для міста з моменту повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Радіо Свобода зібрало фотосвідчення, які публікують Сили оборони, рятувальники і представники уряду з місця подій.

Одещина зазнає ракетних ударів уже другу ніч поспіль. Джерело: Facebook-сторінка ОК &laquo;Південь&raquo;
1 Одещина зазнає ракетних ударів уже другу ніч поспіль.

Джерело: Facebook-сторінка ОК «Південь»
Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив напередодні, що удари у ніч на вівторок по Одесі &ndash; це &laquo;удари відплати за Кримський міст&raquo;. Джерело: Facebook-сторінка ОК &laquo;Південь&raquo;
2 Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив напередодні, що удари у ніч на вівторок по Одесі – це «удари відплати за Кримський міст».

Джерело: Facebook-сторінка ОК «Південь»
В середу, 19 липня, місто пережило найважчу, як кажуть місцеві жителі, ніч від 24 лютого 2022 року. Джерело: Facebook-сторінка ОК &laquo;Південь&raquo;
3 В середу, 19 липня, місто пережило найважчу, як кажуть місцеві жителі, ніч від 24 лютого 2022 року.

Джерело: Facebook-сторінка ОК «Південь»
Мінінфраструктури повідомляє, що були атаковані зернові термінали та інфраструктура в портах &laquo;Одеса&raquo; та &laquo;Чорноморськ&raquo;. Джерело: Facebook-сторінка Міністерства інфраструктури
4 Мінінфраструктури повідомляє, що були атаковані зернові термінали та інфраструктура в портах «Одеса» та «Чорноморськ».

Джерело: Facebook-сторінка Міністерства інфраструктури
Росія завдала шкоди зерновій інфраструктурі міжнародних та українських компаній Kernel, Viterra, CMA CGM Group, кажуть в уряді. Джерело: Facebook-сторінка Міністерства інфраструктури
5 Росія завдала шкоди зерновій інфраструктурі міжнародних та українських компаній Kernel, Viterra, CMA CGM Group, кажуть в уряді.

Джерело: Facebook-сторінка Міністерства інфраструктури
&laquo;На меті російських терористів &ndash; знищення будь-яких шляхів постачання зерна на світові ринки&raquo;, &ndash; заявив міністр розвитку громад Олександр Кубраков. Джерело: Facebook-сторінка Міністерства інфраструктури
6 «На меті російських терористів – знищення будь-яких шляхів постачання зерна на світові ринки», – заявив міністр розвитку громад Олександр Кубраков.

Джерело: Facebook-сторінка Міністерства інфраструктури
Як повідомили в оперативному командуванні &laquo;Південь&raquo;, РФ застосувала береговий ракетний комплекс з тимчасово окупованого Криму. Джерело: Головне управління ДСНС України в Одеській області
7 Як повідомили в оперативному командуванні «Південь», РФ застосувала береговий ракетний комплекс з тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Головне управління ДСНС України в Одеській області
Окупаційні сили нанесли удари &laquo;Оніксами&raquo;, а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22, кажуть представники Сил оборони і додають, що одночасно із ракетами були запущені дрони Shahed-136. Джерело: Головне управління ДСНС України в Одеській області
8 Окупаційні сили нанесли удари «Оніксами», а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22, кажуть представники Сил оборони і додають, що одночасно із ракетами були запущені дрони Shahed-136.

Джерело: Головне управління ДСНС України в Одеській області
Троє цивільних були травмовані в Одесі, де ракета Х-59 була збита на підльоті до берега і пошкодила житлові будинки в одному з кварталів міста.&nbsp; Джерело: Facebook-сторінка ОК &laquo;Південь&raquo;
9 Троє цивільних були травмовані в Одесі, де ракета Х-59 була збита на підльоті до берега і пошкодила житлові будинки в одному з кварталів міста. 

Джерело: Facebook-сторінка ОК «Південь»
Щонайменше 6 одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, кажуть представники Сил оборони. Джерело: Головне управління ДСНС України в Одеській області
10 Щонайменше 6 одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, кажуть представники Сил оборони.

Джерело: Головне управління ДСНС України в Одеській області
В Україні розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Джерело: Прокуратура Одеської області
11 В Україні розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Джерело: Прокуратура Одеської області
Російське вторгнення фактично ізолювало українську агропродукцію від доступу на світові ринки. Джерело: Facebook-сторінка Міністерства інфраструктури
12 Російське вторгнення фактично ізолювало українську агропродукцію від доступу на світові ринки.

Джерело: Facebook-сторінка Міністерства інфраструктури
Україна втратила доступ до близько чверті посівних площ, а порти, через які виїжджало за кордон до 90% зерна, опинилися заблокованими. Джерело: Прокуратура Одеської області
13 Україна втратила доступ до близько чверті посівних площ, а порти, через які виїжджало за кордон до 90% зерна, опинилися заблокованими.

Джерело: Прокуратура Одеської області
22 липня 2022-го у Стамбулі підписали угоду, котра забезпечувала відкриття морських шляхів Росією, а відтак вивезення українського зерна. Джерело: Facebook-сторінка Міністерства інфраструктури
14 22 липня 2022-го у Стамбулі підписали угоду, котра забезпечувала відкриття морських шляхів Росією, а відтак вивезення українського зерна.

Джерело: Facebook-сторінка Міністерства інфраструктури
17 липня Росія заявила, що зупиняє участь у &laquo;зерновій угоді&raquo;. Джерело: Facebook-сторінка Міністерства інфраструктури
15 17 липня Росія заявила, що зупиняє участь у «зерновій угоді».

Джерело: Facebook-сторінка Міністерства інфраструктури
Серед причин розриву домовленостей прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав невиконання &laquo;частини угоди, яка стосується Росії&raquo;. Джерело: Facebook-сторінка ОК &laquo;Південь&raquo;
16 Серед причин розриву домовленостей прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав невиконання «частини угоди, яка стосується Росії».

Джерело: Facebook-сторінка ОК «Південь»

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