Четверо людей постраждали, пошкоджена інфраструктура – ОК «Південь» про нічний удар РФ по Одещині

Російські війська у ніч на 24 липня вкотре атакували Одеську область. Як повідомили в оперативному командуванні «Південь», внаслідок цього, за попередніми даними, постраждали четверо людей, працівників порту, пошкоджена портова інфраструктура.

«Цієї ночі майже 4-годинну атаку дронами Shahed-136 було спрямовано по портовій інфраструктурі Дунаю. Три дрони знищено силами протиповітряної оборони. Внаслідок влучань зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

В ОК «Південь» додали, що остаточну інформацію про постраждалих ще уточнюють.

Росія завдає ударів по місту-порту Одесі й Одещині майже щоночі протягом останнього тижня. Українська ППО дає відсіч, але знешкодити вдається не всі ракети і дрони.

Зокрема, у ніч на 23 липня РФ атакувала Одеську область п’ятьма видами ракет, значну частину з яких збили українські сили ППО. Відомо про одного загиблого та понад 20 постраждалих. Серед постраждалих – четверо дітей. Російським ударом зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено будівлі в історичному центрі Одеси. За інформацією влади, внаслідок атаки в Одесі пошкоджено майже 50 будинків, при чому – 25 пам’яток архітектури.

ЮНЕСКО назвала російську атаку на Одесу «зухвалою». Керівниця установи Одрі Азуле зазначила, що напад є «ескалацією насильства проти культурної спадщини України».

У Міноборони РФ заявили, що завдали удару по об’єктах біля Одеси, де, за їхніми твердженнями, готувалися «терористичні акти проти РФ».