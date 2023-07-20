Росія обстрілює Миколаїв і Одесу, руйнує інфраструктуру зернових коридорів: як Україні захистити порти

Росія знову атакувала Миколаїв та Одесу

Російська армія знову завдала ударів по півдню України. У Миколаєві окупанти обстріляли центр міста, є влучання в Одеській області. Місцева влада повідомляє про постраждалих. З'ясовуємо деталі.

Перетворення Маріуполя на воєнну базу

В окупованому Маріуполі російські війська продовжують облаштовувати свої військові бази. Радник законного мера Петро Андрющенко розповідає, що військові бази окупанти розташовують неподалік цивільних об'єктів, аби мати прикриття. Продовжують там також розбирати зруйноване житло.

Яка ситуація в місті?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:

Умови Кремля неприйнятні?

У Кремлі назвали умови для повернення до зернової ініціативи, а російське Міноборони погрожує атакувати кораблі, які прибуватимуть у порти України.

Як цьому може запобігти світ?

Вагнерівці у Білорусі. Що Пригожин?

Нові санкції проти Білорусі узгодили посли країн-членів Євросоюзу. Їх запровадити повинні від 9 серпня.

Які обмеження передбачає санкційний пакет і чому його ухвалили?