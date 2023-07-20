Білий дім: Росія може атакувати торгові судна у Чорному морі

Представник Ради національної безпеки при президенті США Адам Ходж попередив, що Росія може готуватися до нападів на цивільні судна в Чорному морі. Про це повідомляє агенція AP.

«Згідно з нашою інформацією, Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів, – йдеться у заяві Адама Ходжа. – Ми вважаємо, що це скоординовані зусилля, які мають на меті виправдати будь-яку атаку проти цивільних судів у Чорному морі, поклавши відповідальність за них на Україну».

Декількома годинами раніше російське Міністерство оборони заявило, що всі судна, що йдуть в українські порти, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів.

17 липня Москва відмовилася продовжити так звану зернову угоду, укладену за посередництва Туреччини та ООН, у рамках якої було створено безпечний морський коридор для виходу суден із експортним зерном та іншими сільськогосподарськими продуктами з портів України. Офіційні американські представники різко розкритикували відмову Росії від зернової угоди, назвавши блокаду українських портів «актом військової агресії».