РФ випустила вночі по півдню України 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе – Повітряні сили

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що вночі 20 липня російські війська знову атакували південні регіони України, зокрема Одесу та Миколаїв, випустив загалом 38 боєприпасів (19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе).

«7 крилатих «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим); 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря); 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря); 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим); 19 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ)», – розповіли у Повітряних силах.

Військові повідомили, що силами оборони і засобами ППО знищено 18 повітряних цілей: 2 крилаті ракети морського базування «Калібр»; 3 крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К»; 13 ударних дронів «Shahed-136/131».

Минулої ночі армія РФ здійснила чергову атаку по південних областях України – в Одесі і Миколаєві, за даними влади, є руйнування і 20 постраждалих, зокрема – п’ятеро дітей.