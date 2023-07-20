РФ уночі знову вдарила по Одесі і Миколаєву: є руйнування і 20 постраждалих, зокрема – діти

Влада південних регіонів повідомила, що другу ніч поспіль війська РФ атакували цивільних обстрілами. Постраждали Миколаїв та Одеса.

«Росіяни вдарили по центру міста. Загорівся гараж і 3-поверховий житловий будинок… Всього постраждало 18 осіб, з них 9 госпіталізовано, у тому числі – 5 дітей, 2 людей врятовано з-під завалів. Це диво, що вдалось врятувати», – повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, зазначив, що внаслідок російської атаки в середмісті Одеси є руйнування.

«Зійнялася пожежа на площі 300 м2. На місці працюють фахівці відповідних служб. Відомо про двох шпиталізованих постраждалих. Є також «приліт» в області. Детальна інформація – згодом», – зазначив він.

Російські війська в ніч на 19 липня завдали удару по півдню України, випустивши понад 60 повітряних цілей. Українські сили ППО знищили 13 «Калібрів», одну ракету Х-59 та 23 БПЛА. На Одещині війська РФ цілили в об’єкти інфраструктури, зокрема у зерновий та олійний термінали. Були також повідомлення про влучання в інфраструктурний об’єкт на Житомирщині та обстріли Миколаївщини. 12 людей постраждали на Одещині і двоє – на Миколаївщині. За даними Міненерго, російської атаки зазнали зернові термінали та портова інфраструктура в портах Одеса та Чорноморськ. У порту Чорноморська також були знищені 60 000 т зерна.