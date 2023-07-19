ОГП: в Україні зросла кількість постраждалих через війну дітей

Від початку повномасштабної війни в Україні постраждали понад 1554 дитини, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора. За даними відомства, станом на ранок 19 липня зросло число поранених неповнолітніх.

«За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 494 дитини (дані за останні дні не змінилися – ред.) загинули та понад 1060отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що ці дані не є остаточними, наразі триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Приріст поранених дітей стався 18 липня внаслідок російського обстрілу с. Желанне Перше Покровського району Донецької області. Там постраждали двоє хлопчиків віком 1 та 13 років. За даними прокуратури, під час обстрілу діти грались у дворі приватного будинку.