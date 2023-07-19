Знищено 60 тисяч тонн зерна – уряд про збитки через атаку РФ на порти Одеси і Чорноморська

Міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський розповів про масштаби руйнувань через нічну атаку військ РФ по об’єктах портової інфраструктури, що були залучені до зернової ініціативи.

«Атаковані зернові термінали та портова інфраструктура в портах Одеса та Чорноморськ. Нічний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ. За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення об’єктів, що постраждали цієї ночі, знадобиться не менше року. У порту Чорноморська також були знищені 60 000 т зерна, яке мало бути завантажене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому», – повідомив Сольський.

За його словами, найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

«Це терористичний акт не проти України, а проти всього світу, продовольча безпека якого знову під загрозою…Якщо ми не зможемо експортувати продовольство, то населення найбідніших країн опиниться на межі виживання. Крім того, постраждає економіка не лише України, а й світу. Зросте ціна на збіжжя і не всі країни зможуть дозволити собі купувати сільгосппродукцію, а значить ціна значно зросте на продукти харчування: борошно, крупи, мʼясо», – зазначив Сольський.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо завдає ударів по інфраструктурі зернової ініціативи. Зеленський зазначив, що доручив МЗС активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на РФ та продовження нормального експорту українського зерна.

Російські війська обстріляли південь України вночі проти 19 липня, випустивши понад 60 повітряних цілей. Українські сили ППО знищили 13 «Калібрів», одну ракету Х-59 та 23 БПЛА. На Одещині війська РФ цілили в об’єкти інфраструктури, зокрема у зерновий та олійний термінали. Є також повідомлення про влучання в інфраструктурний об’єкт на Житомирщині та обстріли Миколаївщини. 12 людей постраждали на Одещині і двоє – на Миколаївщині.