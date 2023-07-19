Атака на Одещину: пожежі, поранені цивільні, пошкоджені будинки – ОК «Південь» 

Атака на Одеську область вночі проти 19 липня була «наймасованішою» від початку повномасштабного вторгнення – про це в ефірі Радіо Свобода «Свобода Ранок» повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації.

«Уламки й вибухова хвиля пошкодили доволі багато багатоповерхівок в Одесі, тому що ворог не змінює свою тактику терору, запускає ракети над житловими кварталами, щоб ускладнити роботу ППО», – сказав він.

За повідомленням оперативного командування «Південь», російські війська вдарили по півдню з акваторії Чорного моря, при цьому один із ракетоносіїв не виводили з бухти в Севастополі. При цьому 12 із 12 випущених «Калібрів» були збиті.

Також по Одеській області російська армія вдарила ракетами «Онікс», Х-59, Х-22 та дронами Shahed. Збита Х-59 впала в одному з кварталів Одеси, утворила велику вирву, вибухова хвиля пошкодила будівлі поруч. Троє людей отримали травми.

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«Онікси» і Х-22 ворог спрямував на портову і критичну інфраструктуру. Влучив в зерновий і олійний термінал, пошкодив резервуари та обладнання для завантаження, зайнялась пожежа, всі компетентні служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформація про постраждалих не надходила», – йдеться в повідомленні.

В Одеському районі через влучання в промисловий об’єкт постраждав цивільний працівник. Також були уражені складські приміщення з тютюном і феєрверками.

«Рашистів явно тягне курити у невстановлених місцях. А їх бажання феєрверків задоволено з доставкою в Севастополь. На Одещини ж вогнеборці ліквідують пожежу площею понад 3000 квадратних метри», – прокоментували військові.

Через падіння уламків дронів над Одещиною та Миколаївщиною загорілися об’єкти інфраструктури в прибережній зоні Коблівської громади, двоє людей поранені.

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«Також внаслідок бойової роботи із знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше 6 одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, у зв’язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів», – йдеться в зведенні.

Ще один цивільний отримав поранення через влучення «шахеда» в палац культури в Херсоні, яке також пошкодило будівлю гуртожитку.

Це друга нічна повітряна атака на Одеську область поспіль на тлі заяви Росії про вихід із Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла експортувати зерно з одеських портів.