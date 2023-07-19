«Калібри», дрони, Х-59: повітряні сили звітували про збиття 37 російських цілей за ніч

Російські війська випустили по Україні 63 повітряні цілі вночі проти 19 липня, повідомили Повітряні сили.

Йдеться про ракети повітряного, наземного та морського базування, іранські дрони Shahed-136/131. Атака була спрямована передусім на об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, в основному на Одещині.

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Командування зафіксувало пуски:

16 крилатих ракет «Калібр», ймовірно з Чорного моря

8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря

6 крилатих ракет «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» у окупованому Криму

1 керованої авіаційної ракети Х-59 із винищувача Су-35 з Чорного моря

32 ударних дрони Shahed-136/131 з полігонів Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край)

З них сили протиповітряної оборони знищили 37 ракет і дронів, а саме:

13 крилатих ракет «Калібр»

1 керовану авіаційну ракету Х-59

23 ударних дрони

«Удари ракет Х-22 та «Онікс» було спрямовано по інфраструктурі Одеської області. Про наслідки цих ударів та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації», – заявили військові.

Раніше столична влада повідомила про відсутність влучань у Києві, всі дрони збили на підльотах. Голова Одеської ОВА заявляв про «потужну атаку» на область.