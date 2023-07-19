Нічна атака: всі російські дрони збили під Києвом, голова Одещини заявляє про «потужну атаку»

Російські війська атакували Київ дронами Shahed вночі проти 19 липня, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко вранці в середу.

Він зазначив, що атака була особливо важкою для півдня України, але «про Київ ворог теж не забув».

«Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони. Попередньо, без жертв та руйнувань, але дані ще уточнюються. При нагоді, подякуйте бійцям протиповітряної оборони своїм донатом на їхні потреби і збори», – заявив голова КМВА.

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Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомляв про роботу протиповітряної оборони в регіоні вночі проти 19 липня.

«Про наслідки потужної атаки країни-терориста на Одещину – згодом», – написав він після відбою повітряної тривоги в регіоні.

Місцеві медіа Одеси повідомляли про низку вибухів вночі.

Вночі повітряна атака лунала в центральних, східних і південних областях. Рано вранці її також оголошували в Рівненській та Хмельницькій областях. Повітряні сили повідомляли про пуски ударних дронів та ракет.