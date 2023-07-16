Удар РФ по Харкову: кількість постраждалих зросла майже вдвічі

Кількість постраждалих через російський удар по Харкову зросла до семи, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Раніше повідомлялося про 4 постраждалих.

«На місці прильотів в Основʼянському районі працюють співробітники ДСНС. Гасять пожежу. Постраждалих на даний момент семеро. Є непідтверджена інформація про одного загиблого», – написав він у телеграмі.

Близько 19:00 16 липня місцева влада повідомила про російський удар по Харкову. Це вже друга атака міста за добу.

У ніч на 16 липня армія РФ завдала ракетного удару по Харкову. За даними голови ОВА, російські військові запустили чотири ракети С-300 з території Бєлгородської області РФ, дві з них вибухнули в повітрі, а інші – влучили в землю на стадіоні, а також в дорожнє покриття на території Шевченківського району міста. Люди не постраждали.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.

В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.