У Харкові через російську атаку постраждали четверо людей, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти завдали ударів по Основ’янському району Харкова. За попередніми даними, є 4 постраждалих. На місці влучання виникла пожежа», – написав він у телеграмі.

Близько 19:00 16 липня місцева влада повідомила про російський удар по Харкову.

У ніч на 16 липня армія РФ завдала ракетного удару по Харкову. За даними голови ОВА, російські військові запустили чотири ракети С-300 з території Бєлгородської області РФ, дві з них вибухнули в повітрі, а інші – влучили в землю на стадіоні, а також в дорожнє покриття на території Шевченківського району міста. Люди не постраждали.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.

В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.