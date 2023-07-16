Нічні удари по Харкову: дві ракети вибухнули в повітрі, зруйнована дорога

У ніч проти 16 липня армія РФ атакувала Харків за допомогою крилатих ракет, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Як каже чиновник, російські військові запустили чотири ракети ЗРК С-300 близько о 1:30 з території Бєлгородської області, дві з них вибухнули в повітрі. А інші – влучили в землю на стадіоні, а також в дорожнє покриття на території Шевченківського району міста.

«У 4-поверховому будинку вибито вікна. Без постраждалих», – додає Синєгубов.

Як відзначив голова ОВА, протягом минулої доби армія РФ застосовувала міномети й артилерію проти прикордонних й прифронтових населених пунктів Харківської області. Зокрема, під вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Козача Лопань, Ветеринарне, Дворічна та інші населені пункти.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.

В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.