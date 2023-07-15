Російські військові вдарили по Харківщині, загинув чоловік – ОВА

Російська армія атакувала село Колодязне на Харківщині, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Щойно росіяни обстріляли с. Колодязне Куп’янського району. На жаль, загинув цивільний 33-річний чоловік. Ще один чоловік дістав поранення», – поінформував місцевий чиновник.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.

В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.