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Російські військові вдарили по Харківщині, загинув чоловік – ОВА

Наслідки обстрілів Харківщини російськими військовими, ілюстративне фото

Російська армія атакувала село Колодязне на Харківщині, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Щойно росіяни обстріляли с. Колодязне Куп’янського району. На жаль, загинув цивільний 33-річний чоловік. Ще один чоловік дістав поранення», – поінформував місцевий чиновник.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.

В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.

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