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У результаті атаки з мінометів по прикордонню Сумщини загинув чоловік – ОГП

Наслідки обстрілів Сумська область, 5 липня 2022, ілюстративне фото

У четвер, 13 липня, російські військові атакували прикордоння Сумської області з мінометів, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

«13 липня 2023 року близько 12:30 окупанти з території Російської Федерації здійснили мінометний обстріл Великописарівської громади Охтирського району», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу на території власного домогосподарства загинув 60-річний житель села Попівка.

Наразі вже «розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством», уточнили в ОГП.

Російські війська регулярно обстрілюють Сумщину. За даними Сумської ОВА, вночі та вранці російські війська здійснили п’ять обстрілів прикордоння, зафіксовано 33 вибухи. Даних про потерпілих немає.

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