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Через обстріли в одній з громад Сумщини 370 абонентів лишилися без світла – ОВА

Наслідки удару дрона в Сумах, 3 квітня 2023 року

Російські війська 22 рази обстріляли прикордонні громади протягом дня 11 липня, загалом зафіксовано 225 вибухів, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Дружбівська, Шалигінська, Білопільська, Глухівська, Есманська, Хотінська громади.

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« Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів залишилось без світла 370 абонентів, загинула велика рогата худоба (1 тварина). Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено цивільні будівлі», – заявила місцева влада.

У Хотінській громаді мінометний обстріл пошкодив лінію електропередач.

Напередодні голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх анонсував планову й добровільну евакуацію з прикордонних районів Сумщини через постійні російські обстріли.

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