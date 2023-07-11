Міненерго: подекуди є проблеми з електрикою через негоду, частково знеструмлена Київщина через атаку БПЛА

Через негоду та викликані нею технологічні порушення без світла залишається частина споживачів у Кіровоградській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, а також Київській областях, повідомляє Міністерство енергетики України.

За даними відомства, загалом знеструмлено 34 населених пункти, більшість із них – на Сумщині.

Водночас повідомляється, що внаслідок падіння уламків дрона в Київській області уночі зафіксовано пошкодження ліній електропередачі.

«Знеструмлено 102 споживачі. Ведуться відновлювальні роботи», – йдеться в повідомленні.

Міненерго зазначає, що у прифронтових та прикордонних з РФ областях періодично немає світла. Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. У Херсоні без світла залишаються 12,9 тисячі споживачів, йдеться в повідомленні.

Раніше Міненерго закликало зменшити споживання електроенергії, особливо у вечірні години.