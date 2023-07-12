Через російський обстріл прикордоння Харківщини повністю зруйнований приватний будинок – рятувальники

Російські війська обстріляли прикордонне село Одноробівка на Харківщині, повідомляє у телеграмі Міністерство внутрішніх справ.



«Харківщина. Близько опівдня, ворог обстріляв з артилерії прикордонне село Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району. У результаті влучання одного з боєприпасів у приватну оселю сталася пожежа і значні руйнування», – йдеться у повідомленні.

У МВС додають, що вогнеборці оперативно ліквідували займання на площі близько 50 кв.м.

Як уточнюють у ДСНС, цей російський удар повністю зруйнував приватну оселю.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В ООН зазначають, що реальна кількість жертв може бути значно вищою.