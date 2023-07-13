Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

У Сумах готуються прийняти 12 тисяч людей з прикордоння – мер

Суми, обстріл військами РФ житлового будинку, квітень 2023 року

Суми в рамках оголошеної евакуації з прикордонних районів області готуються прийняти у місто приблизно 12 тисяч людей, повідомив в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода Ранок» мер Олександр Лисенко.

«Завдання у нас – прийняти десь до 12 тисяч. Багато хто з цієї чисельності вже перебуває в нашому місті. Ми їх реєструємо. Як це буде? Ну, це така загальна кількість. Скільки з цього числа буде бажаючих – будемо дивитися», – сказав Лисенко.

За словами міського голови, зараз у Сумах готують місця, щоб розселити людей.

«Ми також готуємось житловий фонд для цього. Можливості і наших гуртожитків, і інших, можливо, об’єктів», – розповів Лисенко.

Він також каже, що останнім часом обстрілів у прикордонні стало вдвічі більше.

«Всі громади, які поруч з нами, вони щодня потерпають від артобстрілів. І ми можемо в будь-який момент також отримати сигнали артобстрілу. І це дуже небезпечно», – зазначив мер Сум.

Евакуацію у Сумській області оголосили 10 липня. Йдеться про п’ятикілометрову зону вздовж кордону з Росією. Евакуювати можуть 20 тисяч людей у 15 громадах області.

Російські війська регулярно обстрілюють Сумщину. За даними Сумської ОВА, вночі та вранці російські війська здійснили п’ять обстрілів прикордоння, зафіксовано 33 вибухи. Даних про потерпілих немає.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG