Обстріл військами РФ Херсона: загинув літній чоловік, дружина – поранена

Через обстріл військами РФ Херсона у середу загинув чоловік, а його дружина зазнала поранень, повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

«Російська армія обстріляла будинок у Херсоні, постраждало літнє подружжя. В оселі через ворожий обстріл сталася пожежа, після ліквідації якої в помешканні виявили тіло загиблого містянина. Ним виявився 81 річний чоловік. Також через обстріл поранення отримала 82-річна дружина загиблого», – йдеться в повідомленні.

За даними влади, напередодні на Херсонщині одна людина загинула, ще п’ятеро (з них 1 – дитина) зазнали поранень.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.