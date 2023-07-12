Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Обстріл військами РФ Херсона: загинув літній чоловік, дружина – поранена

Загиблому чоловікові 81 рік, його 82-річна дружина зазнала поранень (фото ілюстративне)

Через обстріл військами РФ Херсона у середу загинув чоловік, а його дружина зазнала поранень, повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

«Російська армія обстріляла будинок у Херсоні, постраждало літнє подружжя. В оселі через ворожий обстріл сталася пожежа, після ліквідації якої в помешканні виявили тіло загиблого містянина. Ним виявився 81 річний чоловік. Також через обстріл поранення отримала 82-річна дружина загиблого», – йдеться в повідомленні.

За даними влади, напередодні на Херсонщині одна людина загинула, ще п’ятеро (з них 1 – дитина) зазнали поранень.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG