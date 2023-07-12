Доннеччина, Запоріжжя, Херсонщина і Харківщина – влада регіонів прозвітувала про жертви і руйнування

Через російські обстріли минулої доби у низці регіонів є жертви і руйнування, повідомила місцева влада.

За даними Херсонської ОВА, у регіоні напередодні одна людина загинула, ще п’ятеро (з них 1 – дитина) зазнали поранень.

За минулу добу на Харківщині поранено одного чоловіка, повідомили в тамтешній ОВА.

Влада Донеччини звітує про поранення чотирьох жителів області.

На Запоріжжі через атаку по житловому кварталу Гуляйполя був поранений і згодом помер 85-річний чоловік.

Раніше сьогодні повідомлялося також про двох поранених людей через російську нічну атаку дронами на Черкащині.

Крім жертв і постраждалих, у регіонах повідомляють про руйнування цивільних об’єктів, зокрема житлових будинків.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.