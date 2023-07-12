Двоє людей поранені через влучання «Шахедів» на Черкащині – ОВА

На Черкащині в ніч на 12 липня двоє людей були поранені через влучання запущених Росією іранських безпілотників «Шахед», повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Понад три з половиною години Черкащина була на тривозі. Ворог атакував нашу область «Шахедами». Маємо влучання в один із об’єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа – натепер уже ліквідована. Двох потерпілих із опіками доправлено до лікарні», – написав Табурець у телеграмі.

Він додав, що обстеження території триває.

Раніше сьогодні Київська міська військова адміністрація повідомила, що українські військові в ніч на 12 липня збили всі російські безпілотники, які летіли в напрямку Києва. У КМВА уточнили, що після понад тижневої перерви Росія другий день поспіль запускає іранські БпЛА по Києву. Інформації щодо потерпілих чи руйнування тут наразі не надходило.

Повітряні сили повідомили, що українські військові вночі збили 11 із 15 запущених Росією безпілотників. Загарбники атакували Україну з північно-східного напрямку (Курськ) ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131, уточнили військові.