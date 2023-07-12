Повітряні сили: Росія атакувала Україну 15 дронами, 11 із них збили

Українські військові вночі збили 11 із 15 запущених Росією безпілотників, повідомило вранці 12 липня командування Повітряних сил Збройних сил України.

«У ніч на 12 липня російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку (Курськ) ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131. Усього в ударі було задіяно 15 дронів-камікадзе. 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань «Центр» і «Схід». До відбиття атаки залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних сил і протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

Про влучання у Повітряних силах не повідомляють.

Раніше сьогодні Київська міська військова адміністрація повідомила, що українські військові в ніч на 12 липня збили всі російські безпілотники, які летіли в напрямку Києва. У КМВА уточнили, що після понад тижневої перерви Росія другий день поспіль запускає іранські БпЛА по Києву. Інформації щодо потерпілих чи руйнування наразі не надходило.