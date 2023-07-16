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За добу по Херсонщині армія РФ випустила 45 снарядів, загинув цивільний – влада

Наслідки обстрілів російськими військовими Херсонщини, ілюстративне фото

Внаслідок обстрілів російської армії по Херсонщині загинув цивільний, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, протягом доби 15 липня російські військові здійснили 69 обстрілів області, випустивши 415 снарядів із мінометів, артилерії, «Градів», авіації, АГС, також використовували ударні безпілотники.

Відомо, що за добу по Херсону було запущено 10 снарядів.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Адміністративну будівлю, магазин та територію складських приміщень в Бериславському районі», – додає Прокудін.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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