Удар по Запоріжжю: постраждали 16 багатоповерхівок, заклади освіти і лікарня – міськрада

Міська влада Запоріжжя отримала 174 заявки про пошкоджене нічною російською атакою житло – про це заявив секретар міської ради Андрій Куртєв.

«Наразі відомо про 16 постраждалих багатоповерхівок, два заклади освіти і один медзаклад. Представники «Запоріжремсервісу» та керуючої компанії «Місто для людей» продовжують закривати вікна у будинках з використанням ремонтних матеріалів з міського резерву», – заявив він.

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В одному із закладів освіти, за словами Куртєва, вибиті вікна вже закрили.

Куртєв додав, що до допомоги постраждалим долучилися благодійні фонди та організації, серед них «Лікарі без кордонів». Він також анонсував виплати по 6 600 гривень мешканцям пошкоджених квартир від фонду «Карітас Запоріжжя» – для інформації про них треба звернутися до намету міської ради.

У ніч проти 15 липня армія РФ атакувала Запоріжжя. За даними Запорізької ОВА, російські військові атакували місто дронами. В результаті поранення отримав 62-річний чоловік.