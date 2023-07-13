Війська РФ завдали удару по Запорізькій області, є загиблий та поранені – ОВА

Російські війська атакували прифронтове місто Оріхів Запорізької області, є загиблий та поранений, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.



«В результаті удару поранено 87-річного чоловіка, а 40-річний житель загинув від отриманих травм. Також поранення отримав 66-річний житель Верхньої Терси під час обстрілів з РСЗВ. Його доправлено до медичного закладу», – написав він у телеграмі.

Також, за даними Малашка, з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-К» противник поцілив по території підприємства у Малокатеринівці.

«Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано складське приміщення. Поранення отримали дві особи, їм надається необхідна медична допомога», – додав голова ОВА.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 30 червня підтвердила загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.