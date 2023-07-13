Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 20 людей

Кількість постраждалих внаслідок вчорашньої російської атаки на Запоріжжя зросла до 20 людей, серед них є 8 дітей, повідомляє у телеграмі Міністерство внутрішніх справ.

«Під наглядом лікарів перебувають 15 дорослих та 7 дітей. Наразі загрози їх життю немає. Інші постраждалі – на амбулаторному лікуванні», – йдеться у повідомленні.

Як інформувала раніше Запорізька ОВА, 12 липня внаслідок падіння «невстановленого ворожого літального об’єкта» в спальному районі Запоріжжя травмовані 18 людей, серед них є 6 дітей.

Російські війська регулярно обстрілюють частину області Запорізької області та обласний центр. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 30 червня підтвердила загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.