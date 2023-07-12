У Запоріжжі впав «невстановлений ворожий літальний об’єкт», травмовані 18 людей – ОВА

Через падіння «невстановленого ворожого літального об’єкта» в спальному районі Запоріжжя травмовані 18 людей, серед них є 6 дітей, повідомляє голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.



«18 травмованих, серед яких 6 дітей - наслідки падіння невстановленого ворожого літального об’єкта в спальному районі обласного центру», – написав він у телеграмі.



Малашко уточнив, що наразі відомо про 9 жінок та 3 чоловіків, які отримали ушкодження на відкритій території, також 6 дітей отримали травми різного ступеню тяжкості. Після надання першої медичної допомоги 4 дорослих та 1 дитина направлені на амбулаторне лікування.

Раніше у ДСНС повідомили про травмування 5 людей внаслідок російської атаки на Запоріжжя.

Російські війська регулярно обстрілюють частину області Запорізької області та обласний центр. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 30 червня підтвердила загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.