ДСНС: через атаку РФ на Запоріжжя травмовані 5 людей, серед них є дитина

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя травмувалися 5 людей, серед них є дитина, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.



Як повідомляє пресслужба відомства, російська атака сталася близько 13:00.



За попередньою інформацією, постраждали 5 людей, з них 1 дитина. Травмованим надали медичну допомогу та госпіталізували до лікарень.

Місцева влада наразі не надавала офіційних даних щодо наслідків російської атаки.

Російські війська регулярно обстрілюють частину області Запорізької області та обласний центр. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 30 червня підтвердила загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.