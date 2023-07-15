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Новини | Суспільство

На Запоріжжі троє постраждалих через обстріл із «Граду» – Єрмак

Постраждали адміністративні приміщення селищної ради

Російські війська обстріляли селище на Запоріжжі, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Росіяни обстріляли селище Степногірське з «Граду». Влучили по адмінбудівлі селищної ради. Троє постраждалих: дві жінки та один чоловік», – заявив він.

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Внаслідок російського обстрілу Запорізької області 13 липня один чоловік загинув, ще кілька людей отримали поранення.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

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