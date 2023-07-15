Внаслідок обстрілу села Нескучне на Донеччині загинув цивільний – ОВА

У п’ятницю, 14липня, армія РФ атакувала село Нескучне Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Росія вбиває цивільних! За 14 липня вдалося встановити інформацію щодо одного цивільного, убитого росіянами, – у Нескучному», – пише Кириленко.

Зокрема, голова Донецької ОВА додав, що наразі через окупацію неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.