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Внаслідок обстрілу села Нескучне на Донеччині загинув цивільний – ОВА

Місто Бахмут на Донеччині – місце найзапекліших боїв Сил оборони України з армією РФ. Скрін з відео, яке було оприлюднене 15 червня 2023 року, ілюстративне фото

У п’ятницю, 14липня, армія РФ атакувала село Нескучне Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Росія вбиває цивільних! За 14 липня вдалося встановити інформацію щодо одного цивільного, убитого росіянами, – у Нескучному», – пише Кириленко.

Зокрема, голова Донецької ОВА додав, що наразі через окупацію неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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