Вночі армія РФ атакувала південь України дронами, є влучання – Гуменюк

У ніч проти 15 липня російські війська вкотре намагались атакувати ударними дронами-камікадзе південь України. Спрацювали сили ППО, проте є і влучання, зазначила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що «армія РФ занепокоєна через ситуацію на Запорізькому напрямку, а також через те, як будуть розвиватися події через річку Дніпро». Тому російські військові атакують прифронтові регіони.

Гуменюк зазначила, що цієї ночі у Миколаївській області було збито три безпілотники. Цю інформацію також підтвердив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також, за словами Гуменюк, є влучання у Запорізькій області. Наслідки атаки поки невідомі.

«Була потужна робота (у Запорізькій області – ред.). Працювали сили протиповітряної оборони. На жаль, є влучання, але підсумки нічної атаки ще підбиваються», – наголосила речниця.

Ввечері 14 липня в Повітряних силах України попереджали, що російські військові здійснили запуск ударних безпілотників типу Shahed.

У ніч проти 14 липня в Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога. За даними місцевої влади, на Дніпропетровщині було збито 6 БПЛА, є влучання в Кривому Розі і один потерпілий.